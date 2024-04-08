Göztepe Cimnastik'in Yeni Transferi Mert Efe Kılıçer 3 Madalya Kazandı

Ferhat Arıcan ve Coşkun Boncuk ikilisinin yönetiminde yükselişe geçen Göztepe Cimnastik'in yeni transferi Mert Efe Kılıçer, bir hafta içerisinde üç madalya kazandı.

Göztepe Cimnastik'in yeni transferi Mert Efe Kılıçer, sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda barfiks ve kulplu beygirde iki altın madalya alan genç sporcu, Antalya'daki Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta ise barfikste üçüncülüğü elde etti. Böylece Kılıçer, 1 hafta içerisinde 3 madalya kazanmış oldu.

Branş Sorumlusu Coşkun Boncuk, Göztepe'nin Milli Takım'da da üst düzeyde temsil edildiğinin altını çizerek, "Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, uluslararası yarışmalarda gururumuz olmaya devam ediyor. Bu başarılar, birçok sporcumuza ilham kaynağı oluyor" dedi. - İZMİR