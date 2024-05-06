Göztepe CEO'su Kerem Ertan, şampiyonluk kutlamasında Levent Yüksel'in olamayacağını açıkladı

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, değişen lig fikstürü nedeniyle şampiyonluk kutlamasına sanatçı Levent Yüksel'in katılamayacağını ifade ederek, "Maçı başka bir gün oynama konusunda girişimlerimiz olsa da son hafta olması nedeniyle bunu değiştirtemedik. Bu nedenle maalesef planladığımız şekilde Levent Yüksel o gün bizimle olamayacak" dedi.

Göztepe CEO'su Kerem Ertan gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklanan programa göre ligde son haftada 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum FK ile karşılaşacaklarını ifade etti. Ligde play-off ve düşme hattındaki takımların maçlarının aynı gün ve saatte başlayacağını söyleyen Ertan, Bodrum FK maçının başka bir gün oynama konusunda girişimlerinin olduğunu dile getirerek, "Ligin son haftası olması nedeniyle bunu değiştirtemedik. Bu nedenle maalesef planladığımız şekilde Levent Yüksel o gün bizimle olamayacak. Kendisinin aynı gün Ankara'da senfoni konseri var. Kendisi maç öncesinde video konferansla stada bağlanacak. Kendisi de gelemediği için çok üzgün. Ancak Levent Yüksel, kulübümüzün 99. kuruluş yıl dönümünde bizimle olacak. O gün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki şampiyonluk ve yaş günü kutlamasında konser verecek" şeklinde konuştu.

"Güzel bir seremoni yapacağız"

Ertan, Bodrum FK maçının ardından kupa töreninin yapılacağını belirterek, "Maçtan sonra saat 19.00 civarında kupa merasimi başlayacak. Güzel bir seremoni yapacağız. Oyuncular ve Süper Lig'e çıkmamıza emek verenler, kurulacak platforma çıkacak. Daha sonra da takım üstü açık otobüsle bir tur yapacak. Maça giremeyenler için paten sahasında ekran kurulacak" dedi.

Öte yandan Göztepe'nin bir önceki başkanı Mehmet Sepil'in onursal başkan ilan edileceği öğrenildi. Bu nedenle Bodrum FK maçından önce kulüp başkanı Rasmus Ankersen'in de katılımıyla Sepil için tören düzenleneceği bildirildi. - İZMİR