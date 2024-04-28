Göztepe Süper Lig'e yükseldi

KERİM UĞUR

(İZMİR)- Trendyol 1. Lig'te mücadele eden İzmir ekibi Göztepe, iki yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Sarı kırmızılı ekip, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. İzmir ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek ligin bitimine 2 hafta kala Eyüpspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Böylece Göztepe iki yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın 77.dakikasında Fıratcan Üzüm'ün attı golle 1-0 öne geçen İzmir ekibi, maçın uzatma dakikalarında Ramon-Pascal Lundqvist'in golüyle farkı ikiye çıkarttı ve maçı 2-0 kazandı. Maçın son düdüğünün ardından Sarı Kırmızılı ekip saha içerisinde renkli görüntülere imza attı.

Göztepe Spor Kulübü resmi şampiyonluk kutlamalarını sezonun son haftası Bodrum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın ardından yapacak.