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Tuzlaspor ve Göztepe Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Tarkan'ın uzak mesafeden vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası içinde Yalçın'ın önünde kaldı. Yalçın'ın vuruşunda kaleci Kurtuluş meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'tan sekerek havalandı ve kaleye doğru yöneldi. Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

58. dakikada Stankovski'nin ceza sahası içi sağ taraftan içeri çevirdiği top, savunmada Yalçın'a çarptıktan sonra Tongui'nin önünde kaldı. Tongui'nin altıpas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Göztepe atağında sağ tarafta topla buluşan Lundgvist'in taç çizgisine yakın bir yerden ortasında meşin yuvarlak kaleye yöneldi ve uzak köşeden ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Hasan Erdoğan

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Samet Asatekin, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Mehmet Coşkun (Mehmet Çınar dk. 88), Tidiany (Muhammed Akarslan dk. 87), Hikmet Çiftçi, Ba (Gameli dk. 87), Novikovas (Stankovski dk. 55), Umar (Mamba dk. 75), Togui

Yedekler: Emre Koyuncu, Kıvanç Köylü, Selim Ay, Aksel Aktaş, Bekir Taşdemir

Teknik Sorumlu: Mazhar Sevgi

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Tarkan Serbest (Atınç Nukan dk. 86), Ümit Akdağ, Dennis, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 61), Celil Yüksel (Turgay Gemicibaşı dk. 85), Messaoudi (Lundqvist dk. 61), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Mamah, Nielsen

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Togui (dk. 58) (Tuzlaspor) Lundqvist (dk. 63) (Göztepe)

Sarı kartlar: Gökhan Akkan, Selim Ay (Tuzlaspor) Celil Yüksel, Ogün Bayrak (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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