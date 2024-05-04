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Stoilov: Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdiğini söyledi.

- Stanimir Stoilov: "Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi"

İSTANBUL - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-0 galip geldikleri Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aslında uzun kutlamalar yaptık arkasından kısa bir antrenman yapıp hazırlandık. Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini göstermiş oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan Göztepe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. 11'e 11 olan bölümde üstün taraf bizdik. Kırmızı karttan sonra Eyüp için işler zorlaştı. Çok mutluyum çünkü oyuncularım çok ciddi bir şekilde antrenman yaptılar maçtan önce. Maçta da ciddi oynayıp galip geldiler. Aslında uzun kutlamalar yaptık arkasından kısa bir antrenman yapıp hazırlandık. Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini göstermiş oldu. Aynı zamanda Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Onlar da Süper Lig'e çıkmayı hak ettiler. Gerçekten çok iyi bir takım. Çok iyi bir şekilde hocaya sahipler. Onlara da Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da Göztepe'nin şampiyonluk sonrası daha da popüler hale geleceğini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Bence kesinlikle artacak. Çünkü futbolseverler benimle beraber Göztepe'yi yakından takip ediyorlar. Hem taraftarımızı hem stadımızı biliyorlar. Şu anda orada da çok fazla Göztepe taraftarı var diyebiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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