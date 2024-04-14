- Gürkan Kocabıyık: "Maçtan 1 puan çıkarttığımız için mutluyuz"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, iki takımın üstünlük kuramadığı bir müsabaka oynandığını söyleyerek, "Maçtan 1 puan çıkarttığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Bugün maçın genelinde iyi mücadele ettik. Ligin en iyi ekiplerinden biri ile oynadık. Göztepe bireysel anlamda kaliteli oyunculara sahip bir takım. İki taraf da maç içinde üstünlük kuramasa da maçtan 1 puan çıkarttığımız için mutluyuz. Artık ligin sonlarına doğru yaklaştık. Bu kadar puana ihtiyaç duyulan bir ortamda alınan her puanın değerli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 4 hafta var. Umarım istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz" diye konuştu.

Tuzlaspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Bekir İrtegün hakkında da konuşan Kocabıyık, "Bekir hocamızın kendi takdiriydi takımdan ayrılmak. Biz şu anki mevcut teknik ekibimizle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.