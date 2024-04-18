Ahmed Ildız, sakatlıktan sonra Giresunspor maçında dönüyor

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Göztepe-Şanlıurfaspor müsabakasının ikinci yarısında sakatlanan Ahmed Ildız'ın, sarı-kırmızılıların hafta sonu oynayacağı Giresunspor maçıyla birlikte yeşil sahalara tekrar dönmesi bekleniyor.

Göztepe'nin sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Ildız, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle ilk 11'e yerleşmiş ve bu süreçte forma giydiği 16 müsabakada 3 gol, 2 asistlik performansa imza atmıştı. Yükselen performansıyla birlikte üst üste 8 maçta ilk 11 olarak sahaya çıkan Ildız, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Şanlıurfaspor karşılaşmasının ikinci yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanıp 74. dakikada yerini Turgay Gemicibaşı'na bıraktı.

Daha sonra tedaviye alınan 27 yaşındaki oyuncu, 40 günlük aranın ardından hafta sonu oynanacak Giresunspor mücadelesiyle yeşil sahalara tekrar dönmeye hazırlanıyor. Bulgar teknik adamın da Yalçın Kayan'ın formsuzluğu sebebiyle Ahmed Ildız'ı ilk 11 olarak sahaya sürmeyi planlandığı öğrenildi. - İZMİR