CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Göztepe'yi Tebrik Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig'e yükselen İzmir'in köklü kulübü Göztepe'yi tebrik ederek, önümüzdeki sezonda başarılar diledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Süper Lig'e yükselen İzmir'imizin köklü kulübü Göztepe'yi tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'yi tebrik etti. Özel'in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Süper Lig'e yükselen İzmir'imizin köklü kulübü Göztepe'yi tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum."