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Göztepe, Gençlerbirliği'ni yenerek Süper Lig'e yükseldi

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İzmir temsilcisi Göztepe, 2 yıl aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni yenerek Süper Lig'e yükseldi. Maç sonu taraftarlar sokaklarda kutlamalar yaptı.

İzmir temsilcisi Göztepe, 2 yıl aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni yenerek Süper Lig'e yükseldi. Maç sonu taraftarlar sokaklarda kutlamalar yaptı.

Göztepe, TFF 1 Lig'in bitimine 2 hafta kala Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek, 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükseldi. Takımlarının Süper Lig'e yükselişini tribünde coşkuyla karşılayan binlerce taraftar, maçın bitimiyle kutlamaları sokaklara taşıdı. Araçlarıyla ve yaya şekilde sokakları dolduran coşkulu Göztepe taraftarları, sloganlar atarak büyük sevinç yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği İzmir Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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