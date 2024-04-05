Üye Girişi
Haberler

Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Giresunspor galibiyetinden sonra Göztepe deplasmanına gidiyor.

Lige başlangıçta transfer yasağı ve benzeri sorunlar yaşayan ancak sonrasında başarılı sonuçlarla yoluna devam eden Erzurumspor'da play-off sesleri yükselmeye başladı. Ligde oynadığı 28 maçta aldığı 11 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle puan cetvelinde 40 puanla 10'uncu sırada yer alan Erzurumspor'un 3 puanı da TFF tarafından silinmişti. Rakip fileleri 28 defa havalandıran ve kalesinde 22 gol gören Erzurumspor, son oynadığı maçta Giresunspor'u 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı.

Mavi-beyazlı takımın Teknik Direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının önemli bir duruş sergilediğini ve hedeflerinin play-off ile birlikte puan cetvelinin güvenli bölgesinde kalmak olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki altı maçta elimizden geleni yapacağız. Tabii matematiksel olarak değil ama önemli bir puan farkımız var. Bundan sonra ilk altı içinde oynayan, takımlarla maçlarımız yoğunlukta. Bunun da hem avantajı var hem de dezavantajı var. Mağlup edebilirsek bizim için çok büyük bir artı kazandırır. Onlar üç puan kaybettiği haftada biz üç puan almış oluruz. Ama tabii ki güçlü rakipler gerçekçi de olmak gerekiyor. Sonuna kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan 2024 Pazartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20: 30'da Göztepe A.Ş. ile karşılaşacak olan Erzurumspor'da hedef mutlak üç puan. Göztepe A.Ş-Erzurumspor FK maçını hakem Ali Yılmaz yönetecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Trendyol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title