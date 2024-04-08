Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Göztepe-Erzurumspor FK Maçı Kapalı Gişe Oynanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam oynanacak olan Erzurumspor FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, bu akşam Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda taraftarlar üzerine düşeni yaptı ve tüm biletleri satın aldı. Böylece kapalı gişe oynanacak maç öncesinde Göztepe resmi sosyal medya hesaplarından taraftara teşekkür mesajı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Şanlı Göztepe Taraftarı Bugün 20.30'da hep birlikte evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'ndayız" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title