Göztepe Süper Lig'e çıktı mı 2024?

2007 yılında Altınbaş yönetimi ile yeniden yükselişe geçen kulübümüzün yönetimi 2013-2014 sezonunda Mehmet Sepil tarafından devralınmıştır ve futbol takımımız 2016-2017 sezonunu Play-Off Şampiyonu olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselmiştir. Peki, Göztepe bu sene Süper Lig'e çıktı mı

GÖZTEPE SÜPER LİG'E ÇIKTI MI 2024?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 2-0 kazanarak Süper Lig biletini almayı başardı.

GÖZTEPEHAKKINDA

1925 Yılında Altay'ın Aydın'da katıldığı spor müsabakasında yönetimde bulunan Ferit Bey'e söz hakkı verilmemesi sonucu, dönüş yolunda trende çıkan anlaşmazlıkların ardından Altay'da futbol oynayan Nebil ile Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey bir spor kulübü kurmaya karar verirler. 14 Haziran 1925 tarihinde, vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu'nda toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri (kıdemli futbolcular) ve gençler Göztepe futbol takımını kurarlar. Yapılan ilk kongrede Göztepe Fahri Başkanlığına o dönemin Valisi Kazım Dirik seçilir. İdari heyette ise şu isimler yer alır; Başkan Fehmi Simsaroğlu, İkinci Başkan Turan Dirik, Mühendis Aziz Bey, Mustafa Bey, Murtaza Bey, Öğretmen Şerif Bey, Alaattin Bey ve Adil Burgaz. Genel Kaptanlığa ise Ahmet Özgirgin getirilir. Kulübümüzün ilk resmi adresi Mithatpaşa Caddesi 1091'dir.

Takımımızın ilk kalecisi ve kulübümüzün 12 No'lu üyesi olan Orhan Salepçioğlu o günleri şöyle anlatır:

"Kulübü ilk olarak vapur iskelesinin yanındaki Mez Gazinosu'nun bir odasında kurmuştuk. Daha sonraki yıllarda gençlerle kaynaşıp gelişmesi için Güzelyalı'daki bir yöneticiye ait olan ve yıllarca kamp evi olarak kullanılan 1091 No'lu binaya taşındık ve bir çok taraftar kazandık."

Göztepe'miz ilk resmi maçını 28/08/1925 tarihinde Altay ile oynar. Takımımız bu maçtan 1-0 galip ayrılır. İlk 11'imiz şu isimlerden oluşur: Hamit (Orhan), Nebil, Ferit (Fehmi), Nusret, Kenan, Talat, Naci, Abbas, Muzaffer, Necati, Fahri.

3 Mart 1942'de Göztepe Stadı'nın inşaatı başlar ve Eylül 1949'da Göztepe Sahası açılır.

İlerleyen Yıllar

Kulübümüzün kurulduğu yıllarda ulusal müsabakalar olmadığından takımımız Mahalli Lig müsabakalarına katılır. 1937 yılında dönemin Valisi Fazlı Güleç'in emriyle İzmirspor ve Egespor ile birleşip Doğanspor adını alan takımımız o sezon Ege Ligi Kupası'nı kazanır. 1938-1939 sezonunda Doğanspor adıyla Mahalli Lig şampiyonu olan takımımız 12 Eylül 1940 tarihinde bir kongre kararıyla tekrar Göztepe adını alır. 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944 sezonlarında İzmir Mahalli Lig şampiyonu olan takımımız 1949-1950 sezonunu Türkiye Şampiyonu olarak tamamlar ve ilk ulusal başarısını kazanır. Bu şampiyonluğun ardından Fenerbahçe ile Başbakanlık Kupası maçına çıkan takımımız karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılır.

1959 yılında Altınordu ile oynanan maçta Kirlo Yılmaz'ın attığı gol ile 16 takım arasına girmeye hak kazanan Göztepe'miz Türkiye Profesyonel Birinci Ligi'nde yer alır. Tarihimizdeki ilk profesyonel futbolcumuz Güler Aksel'dir.

Göztepe'mizde uzun yıllar futbol oynayıp ardından antrenörlük de yapan Abbas Çamayar, yaptığı futbolcu izlemeleri ile Efsane Göztepe'nin altyapısını kurar. Abbas Çamayar yaptığı taramalar sonucunda Gürsel Aksel, Ali Artuner, Nevzat Güzelırmak, Nihat Yayöz, Ertan Öznur, Halil Kiraz ve Cenap Öztezer gibi isimleri takımımıza kazandırarak Efsane Göztepe iskeletini kurar.

1961-1962 sezonunda teknik direktörlük koltuğuna oturan Adnan Süvari önderliğinde taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği bir futbol sergileyen Efsane Göztepe'miz o dönemde şu başarıları kazanır:

Avrupa Fuar Şehirleri Kupası

1967-1968 Sezonu Çeyrek Final

1968-1969 Sezonu Yarı Final

1969-1970 Sezonu Çeyrek Final

Türkiye Kupası

1967-1968 Sezonu Altay ile Türkiye Kupası Finali. (Maç berabere sona erince yazı tura ile kazanan taraf Altay oluyor.)

1968-1969 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonluğu. (Göztepe 1-0 Galatasaray, Galatasaray 1-1 Göztepe)

1969-1970 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonluğu. (Eskişehirspor 2-1 Göztepe, Göztepe 3-1 Eskişehirspor)

Cumhurbaşkanlığı Kupası

1968-1969 Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali.(Göztepe 0-2 Galatasaray)

1969-1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu. (Göztepe 3-1 Fenerbahçe)

Federasyon Kupası

1962 - 1963 Federasyon Kupası Şampiyonluğu.

Günümüz

1976-1977 yılında 18 yıl aralıksız mücadele ettiği Türkiye 1. Ligi'nden 2. Lig'e düşen takımımız bu tarihten sonra inişli çıkışlı bir profil çizer. 1997 yılında 18 yıllık 1. Lig özlemi Dinç Bilgin yönetiminde son bulur ve Göztepe'miz 1. Lig'e yükselir ancak ardından tekrar düşüşe geçen takımımız 2006-2007 sezonunda tarihinde ilk kez profesyonel liglere veda eder.

2007 yılında Altınbaş yönetimi ile yeniden yükselişe geçen kulübümüzün yönetimi 2013-2014 sezonunda Mehmet Sepil tarafından devralınmıştır ve futbol takımımız 2016-2017 sezonunu Play-Off Şampiyonu olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselmiştir.

2021-2022 sezonunu 19. sırada tamamlayan Göztepe'miz, Süper Lig'e veda etmiştir. 19 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşen ortalık ile Kulübümüzün %70'lik hissesinin sahibi Sport Republic olmuştur. Sport Republic'in CEO'su Rasmus Ankersen, Kulübümüzün yeni başkanı olmuştur.