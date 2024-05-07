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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Daha atak, daha agresif bir oyun oynamaya çalıştık'

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın oyun tarzını değiştirdiklerini ve daha atak, daha agresif bir oyun oynamaya çalıştıklarını söyledi. Stoilov, takımın başarısında oyuncuların desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Geldiğimizde ilk olarak oyun tarzımızı değiştirdik ve Daha atak, daha agresif bir oyun oynamaya çalıştık. Bununla ilgili oyuncularımızla çalışmalar yaptık" dedi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulgar teknik adam, şampiyonluğa ve takımdaki yapıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe'ye göreve geldiğini stadın yarı yarıya dolduğunu dile getiren Stoilov, "Bunu bizim kesinlikle tam olarak doldurmamız ve kapalı gişe oynatmamız gerekiyordu. Futbol tarzımızı biraz değiştirdik. Daha atak, daha agresif bir oyun oynamak istedik ve bununla ilgili de oyuncularımızla çalışmalar yaptık ve oyuncularımız ne istediğimizi çok iyi bir şekilde anladılar ve son 10 maçı da taraftarlarımızla kapalı gişe oynadık stadımızda" dedi.

"Futbolda zor günler var"

Taraftarlara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Stoilov, "Futbolda zor günler de var, Onların her zaman bizim yanımızda olacağına inanıyorum. Futbolda ne yapmayı biliyorsanız, aklınızda bir şeyler varsa istediklerinizi gerçekleştirmek daha kolaydır. Benim de zaten geldiğimde aklımda bir plan vardı. Daha önce çalıştığım kulüplerde de planım hazırdı ve planımın üzerine çalışmaları gerçekleştirdim daha sonra da başarı geldi" diye konuştu.

İlk geldiğinde taraftarları ve kulüp yapısını göründe Süper Lig'e yükselmenin zor olmayacağını düşündüğünü aktaran Stoilov, "İnsanlar bu ligin ne kadar zor olduğunu hatta Süper Lig'den daha zor olduğunu söylese de biz Süper Lig'e yükselmeyi güzel bir şekilde başardık. Şimdi sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yolumuza her gün güçlenerek devam ettik"

Kazanmayı sevdiğini ifade eden söyleyen Stoilov, sözlerini şöyle noktaladı: "Benim için beraberlik hiçbir zaman iyi bir sonuç olmadı. Bunu oyuncularıma da aynı şekilde hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini ilettim. Oyuncularım da zaten bu dediğim şeylere sahip, bunu kalbinde hisseden oyuncular. Zaten onların da desteğiyle bir birlik olduk ve bununla beraber iyi sonuçlar gelmeye başladı ve bu sonuçlarla beraber yolumuza her gün güçlenerek devam ettik. Dediğim gibi benim hoca olarak en önemlisi oyuncularıma her gün daha iyi olmaları için zorlamamdı. Çünkü ben onlar geliştiği zaman iyi olurum ama gelişmezlerse iyi olmam." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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