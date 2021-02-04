Son dakika haberleri | ABD'de Biden yönetimi, Yemen Arap askeri koalisyonuna desteğini çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | ABD'de Biden yönetimi, Yemen Arap askeri koalisyonuna desteğini çekiyor

04.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:29
Son dakika haberleri | ABD'de Biden yönetimi, Yemen Arap askeri koalisyonuna desteğini çekiyor

Son dakika haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı. 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Biden yönetiminin ABD tarafından Yemen'de 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımları sona erdireceğini duyurdu. ABD'de Donald Trump yönetimi, Mart 2015'ten bu yana Arap askeri koalisyonuna askeri, siyasi ve lojistik destek veriyordu.

KARAR, BİDEN'IN KAMPANYA VAATLERİNDEN BİRİYDİ

Biden yönetiminin bu kararla Yemen'deki savaşı sona erdirmek için diplomasi yolunu izlemeyi planladığı ifade edildi. Söz konusu karar, Biden'ın seçim vaatlerinden birisi arasında yer alıyordu.

ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU

Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Guy Ritchie Didem Kınalı
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | ABD'de Biden yönetimi, Yemen Arap askeri koalisyonuna desteğini çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 20:32:21. #1.14#
title