Yemen'deki Husiler ABD ve İngiltere'ye 'askeri gemilerini çekin' çağrısı yaptı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye "askeri gemilerini Kızıldeniz'den çekmeleri" çağrısında bulundu.

Husilere ait SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Sana'daki askeri geçit töreni sırasında konuşma yaptı.

Husi, "Kızıldeniz'deki ABD-İngiltere varlığının, Washington ve Londra'nın iddia ettiği gibi uluslararası deniz taşımacılığını korumak için değil Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırım ve zorla yerinden etme savaşı yürüten İsrail'i savunmak için bulunduğunu" ifade etti.

ABD'nin, Husilerin kontrolündeki bölgeleri bombaladığında ve meşru müdafaa durumunda olduğunu söylediğinde Husilerin ondan korkmadığını anlaması gerektiğini kaydeden Husi, "Yemen halkı aleyhinde çalışan herhangi bir geminin batırılacağını" belirtti.

Husi, ABD ve İngiltere'nin tehditlerinin faydasız olduğunu kaydederek, "Kızıldeniz'deki gemilerini çekmeleri" çağrısında bulundu. ABD ve İngiltere'ye ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu saldırıları durdurması ve Gazze'deki ablukayı kaldırması için yönlendirmeleri çağrısında da bulunan Husi, bunu "doğru yol" olarak tanımladı.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.