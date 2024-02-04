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ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere 36 farklı saldırı düzenledi

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ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere yönelik 16 ayrı bölgede 36 farklı saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırılarda yeraltı depolama tesisleri, komuta ve kontrol merkezleri, füze sistemleri, İHA depolama ve operasyon alanları, radarlar ve helikopterler hedef alındı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere yönelik 16 ayrı bölgede 36 farklı saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırılarda yeraltı depolama tesisleri, komuta ve kontrol merkezleri, füze sistemleri, İHA depolama ve operasyon alanları, radarlar ve helikopterler hedef alındı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 23.30 sıralarında düzenlenen saldırıda ABD ve İngiltere'nin yer aldığı, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın da destek sağladığı ifade edildi. Açıklamada, "ABD ve İngiltere, Yemen'in İran destekli Husi teröristlerinin kontrolündeki bölgelerinde 13 noktada 36 Husi hedefine saldırı düzenledi. Bu çok taraflı koalisyon saldırıları, Husilerin kontrolündeki Yemen'de uluslararası ticaret gemilerine ve bölgedeki ABD Donanması gemilerine saldırmak için kullanılan hedeflere odaklanmıştır. İran destekli Husi hedefleri arasında çok sayıda yeraltı depolama tesisi, komuta ve kontrol, füze sistemleri, İHA depolama ve operasyon alanları, radarlar ve helikopterler bulunuyordu" denildi.

"HUSİLERİN KABİLİYETLERİNİ AZALTMAK"

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemileri hedef alan Husilerin kabiliyetlerini azaltmak için düzenlendiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu saldırılar, Husilerin ABD ve Birleşik Krallık gemilerinin yanı sıra Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere yönelik pervasız ve hukuksuz saldırılarını sürdürmek için kullandıkları kabiliyetleri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu saldırılar Refah Muhafızları Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen çok uluslu seyrüsefer serbestisi faaliyetlerinden ayrı ve farklıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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