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TDV Yemen'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı programı kapsamında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor. TDV, Yemen'de iç savaşın yaşandığı ve yoksulluğun derinden hissedildiği bölgelerde yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı programı kapsamında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" sloganıyla Ramazan ayı yardım faaliyetlerini başta Türkiye olmak üzere 74 ülke ve 350 bölgede görevli ve gönüllüleri nezaretinde yürütüyor. Hayırseverlerin bağışlarını Ramazan ayı boyunca dünyadaki mağdur ve ihtiyaç sahipleriyle buluşturan TDV, iç savaşın yaşandığı ve yoksulluğun derinden hissedildiği Yemen'de 2024 Ramazan ayı yardım faaliyetlerini sürdürmeye başladı. TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, kendilerine emanet edilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için titizlikle çalıştıklarını aktardı.

"Hayırseverlerin bağışları muhtaçlara ulaştırılıyor"

Yemen'in 5 farklı bölgesinde yardım dağıtım programı düzenleyeceklerinin bilgisini veren Alkan, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bağışçılarımızın emanetlerini Yemen'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya başladık. Ramazan ayı boyunca Yemen'de 10 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştireceğiz, 17 bin kişiye iftarlık ulaştıracağız, 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edeceğiz" dedi.

"Verilen desteklerle istihdama katkı sunuluyor"

Alkan, Yemen'de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilmeye başlanan kalkınma projeleri hakkında da bilgi verdi. Alkan, Yemen'de yoksul insanların iş hayatına katılarak kendi gelirlerini elde etmeleri hedeflenen kalkınma projeleri kapsamında 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli motosikletlerin dağıtımının yapılacağını, 50 kişiye ise farklı meslek dallarında istihdam oluşturmaları için destek verileceğini kaydetti.

Alkan, Yemen'de inşasına başlanan, evsiz insanlara teslim edilmek üzere yapımı süren 100 adet konut, 600 çocuğun eğitim alabileceği okul, cami, dükkan ve sosyal donatı alanlarının içerisinde bulunacağı "Anadolu Külliyesi" projesini ziyaret ederek incelemelerde bulunacaklarını da söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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