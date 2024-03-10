Şanlıurfa'daki STK'ler ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak

Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi, "11 ayın sultanı" ramazanda, kentteki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi ile yetim ailelere gıda, kıyafet ve sıcak yemek desteğinde bulunacak.

Kentteki sivil toplum kuruluşları, rahmet ve bereket ayı ramazanda, Şanlıurfa ile İdlib, Gazze, Yemen ve Afrika'nın bazı ülkelerinde ihtiyaç sahibi aileler ile yetimlere sıcak yemek, gıda ve kıyafet yardımında bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ise Haliliye, Siverek ve Suruç ilçelerinde iftar çadırları kurup, ihtiyaç sahibi insanların evlerine sıcak yemek ulaştıracak.

"Bin ailemizin evine iftar yemeği götüreceğiz"

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atila, AA muhabirine, kentteki ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerin ramazan ayını dört gözle beklediklerini söyledi.

Ramazan ayının, daha çok hayırda bulunulduğu için yetimler ve ihtiyaç sahiplerinin bayramı olduğunu dile getiren Atila, şöyle konuştu:

"Bu yıl da inşallah ramazan hazırlıklarımıza başladık. Başta yetim ailelerimiz ile muhacir ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan boyunca günlük sıcak yemek vermeyi düşünüyoruz. Allah nasip ederse iftar yemeklerimizi tespit ettiğimiz kenar mahallelerde yaşayan 1000 ailemizin evlerine götürüp teslim edeceğiz. Ramazan ayında 4 bin 500 yetim çocuğumuza bayramlık elbise, 10 bin ailemize de gıda kolisi dağıtmak istiyoruz ayrıca 500 ihtiyaç sahibi aileye de sahurluk paketi götürmek istiyoruz. Bunları yaparken tabii bağışçılarımızın desteğine ihtiyacımız var. Eğer kardeşlerimiz bize destek verirse inşallah bayram gelmeden yetimlerimize bayram yaşatmak istiyoruz. Özellikle geçen yıl yaşanan deprem ve selden etkilenen ailelerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Evi yıkılan, hasarlı olan kirasını ödeyemeyen ailelere elimizden geldiğince kira desteğinde bulunuyoruz."

Yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara yönelik de yardımlarının devam ettiğini hatırlatan Atila, özellikle Gazze'nin yardıma çok ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Gazze'de ramazan ayında özellikle gıda, sahur paketi, su ve kıyafet desteğinde bulunacaklarını belirten Atila, "Yani insani yardım noktasında ihtiyaç duyulan her şeyde çalışma yapıyoruz. Gazze'de bu yardımlar yeterli değil çünkü büyük bir savaş yaşanıyor. Allah izin verirse bu ayın sonu veya gelecek ayın başında Mavi Marmara gibi gemilerle Gazze'ye doğru tekrar bir hamle düşünüyoruz. Şu anda böyle bir çalışmamız var. Şanlıurfa'da bu gemiler için şu anda yardım topluyoruz. Bağışçılarımızdan Gazze için de destek istiyoruz." dedi.

İdlib, Yemen ve Afrika'da iftar sofraları kurulacak

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı ve Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem ise ramazan ayında hem Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere, hem Gazze başta olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırabilmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Derneklerin "veren el" ile "alan el" arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Gerem, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında ilk etapta elimizde hazır bulunan 1500 gıda kolimizi Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmaya başladık. İdlib, Yemen ve Afrika'nın bazı ülkelerinde ise iftar sofraları açacağız. Yine aldığımız emanetleri bu ülkelerdeki kardeşlerimize ulaştıracağız. İnşallah ramazan ayının ilk haftasında Mısır'a gidip hazırlayacağımız yardım kolilerini ve iftarlıklarını Gazze'ye göndereceğiz. Gazze şu aşamada bizim öncelikli bir bölge, çünkü orada tüm dünyanın gözü önünde zulüm var, işkence var, soykırım var. İnşallah Müslümanların verdiği infakları, zekatları ve fitreleri oralara gidecek."

Yıllardır özellikle ramazan aylarında ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını ifade eden Gerem, "Ramazan ayı şükreden zenginle sabreden fakirin buluşturma ayıdır. Hiçbir zaman mahcup olmadık, inşallah bu ramazan ayında da mahcup olmayız. İşte o sabreden fakirlerin hepsinin sofraları bereketlensin, şenlensin diyoruz. Hayırseverlerin bize verdiği bağışları onların taleplerine göre dağıtıyoruz." dedi.

İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan da ramazanda zenginlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi göreceklerini ifade etti.

Ramazan ayında gıda kolisi dağıtımının yanında şehit, gazi ve yetimlere yönelik iftar programları düzenlemeyi düşündüklerini belirten Aslan, bağışçılardan gelecek yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

Gazze'deki Müslüman kardeşlerini de unutmadıklarını dile getiren Aslan, bağışçıların Gazze'deki Müslümanlara yardım etmek istemeleri halinde onların bu taleplerini de yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.