Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: Saldırılar Karşılıksız Kalmayacak

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmayacağını söyledi.

Saree, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar bizi Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını destekleyen ahlaki, dini ve insani duruşumuzdan caydırmayacak. Bu saldırılar karşılıksız ve cezasız kalmayacaktır" dedi.