İran, ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani, ABD ve İngiltere'nin dün Yemen'de düzenlediği saldırılarla uluslararası hukuku çiğnediğini, bu tarz eylemlerin bir 'macera' olduğunu ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu saldırıları Yemen'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tekrar tekrar ihlali ve ABD ile İngiltere tarafından uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesi olarak değerlendiren Kanani, bu tür keyfi eylemlerin devam etmesinin açık bir macera ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik endişe verici bir tehdit olduğunu sözlerine ekledi. Kanani, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bölge ülkelerine yönelik askeri saldırı maceralarının, bu iki ülkenin bölgedeki gayrı meşru hedeflerini ilerletmek için militarizm yaklaşımını kullanma politikasının ve yanlış yaklaşımının devamı olduğunu, Washington ve Londra'nın bölgede savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönündeki tekrarlanan iddialarıyla açık bir çelişki taşıdığını belirtti" denildi.

"İSRAİL'E NEFES ALDIRMA ÇABALARI"

Bakanlık, "Kanani, Siyonist rejimin savaş suçlarına tam desteklerini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin, bölgesel düzeydeki askeri eylemleriyle, bu rejime nefes alma alanı yaratmak amacıyla kaos, düzensizlik, güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklediğini söyledi. Bu rejim bir suçludur ve Filistinlilere soykırım yapmakla suçlanmaktadır ve uluslararası toplum şüphesiz Amerika ve İngiltere'yi sorumlu tutmakla yükümlüdür" ifadelerini kullandı.