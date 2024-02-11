ABD, Yemen'de Husilere ait insansız deniz araçlarını ve füzeleri imha etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilere ait 2 insansız deniz aracı, 4 gemisavar seyir füzesi ve 1 kara seyir füzesinin imha ettiğini duyurdu.

CENTCOM, Husi unsurlarına yönelik saldırıların 9 Şubat'ta düzenlendiğini belirterek, "CENTCOM kuvvetleri Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmak üzere hazırlanan 2 insansız deniz aracı (USV), 4 gemisavar seyir füzesi ve 1 kara saldırı seyir füzesine karşı meşru müdafaa saldırıları gerçekleştirdi. CENTCOM bu füzeleri ve USV'leri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemilerine ve ticaret gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" denildi.