Yemen'de Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Sokaklara İndi

Yemen'de başkent Sana'nın da aralarında olduğu pek çok kentte binlerce kişi, Gazze'deki Filistinlilere destek için sokağa indi.

İran destekli Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, Sana'da binlerce kişi, " Yemen'de ramazan... tufan Gazze'de zafer kazanıyor" sloganıyla düzenlenen gösteriye katıldı.

Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı kınayan pankartlar açtı.

Göstericiler, "Akıl ve inanç halkı... tiranlık ittifakına karşı çıkacak" ve "Kibirlenenlere söyle... geçmeyeceksin, geçmeyeceksin" şeklinde slogan attı.

Husiler tarafından gösteriye dair yapılan yazılı açıklamada ise ezilen Filistin halkına destek amacıyla milyonluk gösterilere her alanda devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail mallarının ve onları destekleyen şirketlerin boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

Husilere ait El-Mesire Televizyonunun haberine göre ise El-Hudeyde, Hacce, Sada, El-Cevf ve Zemmar'da da benzer gösteriler düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.