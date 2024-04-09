ABD, İran'a ait silahları Ukrayna'ya gönderdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'e giden gemilerden el konulan İran'a ait silah ve mühimmatı Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ukrayna'ya yönelik askeri yardımla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı ve ortak deniz kuvvetleri tarafından 22 Mayıs 2021 ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında 4 ayrı transit gemide ele geçirilen İran'a ait 5 binden fazla AK-47 piyade tüfeği, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, RPG-7 tanksavar silah ve 500 binden fazla 7.62 mm'lik merminin 4 Nisan'da Ukrayna silahlı kuvvetlerine gönderildiği belirtildi.

Mühimmat miktarının bir tugayı güçlendirmeye yeteceği vurgulanan açıklamada, bu silahların Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olacağı ifade edildi. Söz konusu mühimmatın İran Devrim Muhafızları tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'na aykırı olarak Yemen'deki Husilere transfer edildiği sırada ele geçirildiği belirtilen açıklamada, CENTCOM'un İran'ın bölgedeki ölümcül silah yardımı akışını yasal yollarla engellemek için müttefikleri ve ortaklarıyla çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.

İran'ın silahlı gruplara verdiği desteğin küresel ve bölgesel güvenliği, askeri güçleri, diplomatik personeli ve bölge halkının yanı sıra ABD ortaklarının güvenliğini de tehdit ettiği aktarılan açıklamada, "İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

ABD, geçtiğimiz yıl Ekim ayında da İranlı güçlerden ele geçirilen 1,1 milyon 7,62 mm'lik mermiyi Ukrayna'ya göndermişti. - WASHINGTON