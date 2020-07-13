Son dakika haberleri: 15 Temmuz gazisine şehit ailesine destek
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Son dakika haberleri: 15 Temmuz gazisine şehit ailesine destek

Son dakika habere göre Darbeci hainlerin Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı saldırıda şehit olan Aytekin Kuru'nun ailesini 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp ziyaret ederek, "Manevi evlatları olarak her zaman yanınızdayım" dedi.

Son dakika haberleri: 15 Temmuz gazisine şehit ailesine destek
13.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:29

Darbeci hainlerin Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı saldırıda şehit olan Aytekin Kuru'nun ailesini 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp ziyaret ederek, "Manevi evlatları olarak her zaman yanınızdayım" dedi. Gazi Konuralp, şehidin annesi ve babasından helallik alıp şehidin mezarı başında dualar etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaparken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Aytekin Kuru'nun annesi Esma Kuru ve baba Süleyman Kuru 4 yıl önce yaşadıkları acıyı 15 Temmuz Hain darbe girişiminin yıl dönümde dün gibi yaşıyor. Kuru ailesi 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp'in ziyareti ile teselli olurken anne Esma Kuru'nun göz yaşı dinmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçiren şehit annesi, her gün şehit oğlunu kapıdan girecek gibi hissettiğini ifade etti.

Şehit Aytekin Kuru'nun annesi Esma ve baba Süleyman Kuru oğlunun mezarında Kuran-ı Kerim okurken, 15 Temmuz'da Ankara'da açılan ateş ile gazi olan Oğuzhan Konuralp ile teselli olmaya çalıştı.

Kuru ailesini ziyaret eden 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 4 yıl önce bir milletin karanlıktan aydınlığa uyanış mücadelesi ile hainlerin emeline ulaşamadığını kaydetti.

Gazi Konuralp Kuru, ailesinin manevi evladı olarak Kuru ailesini yalnız bırakmadığını kaydederek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz her zaman için ailemizin yanında olmaya çalıştık ve devam edeceğiz. Bu uğurda şehit verdiğimiz 251 şehidimize rahmet diliyorum. 2 bin 194 gazimiz var hala hastanede gazilerimiz var. Ülkemiz üzerinde batıl ve dış güçlerin ülkemizden elini çekmediği bir ülkeyiz. Coğrafyamızda oynanan oyun hiç bitmedi. Tarihte olduğu gibi milletimiz buna izin vermedi. Bulunduğumuz coğrafya ve bundan sonrada dış güçlerin oyunu bitmeyecek. Devletimizin sinir uçlarına sızan dış güçler makamlarını kullanarak bayrağımız ezanımız üzerine olan planlarını ortaya koydular. Erdemli milletimiz buna geçit vermedi. Şehit ailemiz ülkemizin manevi değeridir. Ben bir gazi ve manevi evlat olarak buraya geliyorum. Millet olarak şehit ailelerine sahip çıkmamız gerek. Sene devriyelerinde şehitlerimizi dualarla anmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Gazi Konuralp ailenin elini öptükten sonra şehit babası Süleyman Kuru ile 15 Temmuz Şehidi Aytekin Kuru'nun mezarını ziyaret ederek dua etti. - ADANA

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Kaynak: İHA

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