Son dakika haberi! Uşak'ta orman yangınlarına müdahale ediliyor Son dakika haberi... Uşak'ın Banaz ilçesinde, 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Kuşdemir köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak ve Banaz orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangınlara, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 itfaiye, 2 su tankeri ve 4 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Çalışmalara yakın köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA