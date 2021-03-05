Son dakika haberi | Teoman Sancar'a şantaj davasında 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi | Teoman Sancar'a şantaj davasında 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı

05.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:01
Son dakika haberi | Teoman Sancar'a şantaj davasında 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan yeni kaset skandalıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan yeni kaset skandalıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i polis 3 kişi tutuklandı.

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar, 27 Şubat'ta Denizli Cumhuriyet Savcılığına giderek kendisine şantaj yapıldığı iddiaları ile şikayetçi oldu. Sancar, bir gün sonra ise partisinden istifa etti. Sancar'ın Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kasette yer alan görüntülerden yola çıkarak düzenlediği operasyonda, 'şantaj' suçuna karıştıkları iddia edilen polis memuru M.B. görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayınbiraderi F.S. ve F.K., Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli de polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 5'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru M.B., kayınbiraderi F.S. ve F.K. tutuklandı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberi | Teoman Sancar'a şantaj davasında 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | Teoman Sancar'a şantaj davasında 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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