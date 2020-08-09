Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangın bara sıçradı 80 kişi son anda kurtuldu
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Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangın bara sıçradı 80 kişi son anda kurtuldu

Gelen son dakika haberine göre Kartal'da hurdalık ve geri dönüşüm deposu alev alev yandı.

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangın bara sıçradı 80 kişi son anda kurtuldu
09.08.2020 02:44 | Son Güncelleme: 09.08.2020 02:50

Kartal'da hurdalık ve geri dönüşüm deposu alev alev yandı. Alevlere teslim olan geri dönüşüm deposundaki yangın eğlence mekanı olan bara da sıçradı. Dumanların eğlence mekanını sarmasıyla birlikte içeride bulunan 80 kişi dışarıya son anda çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 01.30 sıralarında Kartal Topselvi mahallesi ekonomi caddesinde bulunan hurdalık ve geri dönüşüm deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çakmasıyla meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. Yangının büyümesiyle birlikte geri dönüşüm deposu yanında bulunan eğlence mekanı Bara sıçradı. Yangının bara sirayet etmesiyle birlikte eğlence mekanını bir anda dumanlar sardı. İçeride bulunan 50 kişi ise son anda kurtarıldı. Olayın itfaiye emniyet ve sağlık ekiplerine bildirilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri eğlence mekanından çıkan vatandaşları emniyet şeridi çekerek güvende tuttu. İtfaiye ekipleri ise olaya müdahale ederek uzun uğraş sonucu yangını kontrol altına aldı. Öte yandan eğlence mekanından apartopar çıkan kadın ve erkekler dışarıda çaresizce beklediler. Hurdalık alan ve eğlence mekanı yanarken ise çevre vatandaşlar toplanıp yangını sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Eğlence mekanı çalışanlarında olan Olgun Mengücek," hurdalık alan birden yanmaya başladı. Yanan hurdalık bizim mekana da sıçradı. Ofis tarafı lavabo ve mutfak tarafı yandı. İçeride hemen hemen 45 50 kişi vardı. Çalışanlarla beraber 70 80 kişi bulunuyordu. Yangını fark eder etmez herkesi dışarı çıkardık" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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