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Edirne'de hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

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Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Hastaların tahliyesi ve yangın esnasında yaşananlar, kameraya yansıdı.

Edirne'de hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

EDİRNE - Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Hastaların tahliyesi ve yangın esnasında yaşananlar, kameraya yansıdı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki alevlerin bir alt kata sıçraması ihtimali üzerine yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Hastaların çevre hastanelere ve hastanenin diğer bölümlerine tahliye edilmesi için, görevliler adeta zamanla yarıştı. Bazı hastalar da, hastanenin bahçesinde bekletildi.

Yaklaşık 2 saat süren yangın söndürme çalışmalarına Edirne'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Hastanenin çatı katında ve bazı bölümlerinde ciddi hasar meydana gelirken, yangında yaralanan olmadı.

Tahliye edilen Bahtiyar Uğurlu isimli vatandaş ise yaşanan anları gözyaşlarıyla anlattı. Öte yandan hastaların tahliyesi ve yangın esnasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trakya Üniversitesi Edirne 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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