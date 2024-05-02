Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyürken, hastalar tahliye ediliyor. Hastanenin 9. katında bulunan hastaların tahliyesi için yoğun çalışma başlatıldı. Yangına İtfaiye ekiplerinin müdahalesi başlatıldı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
EDİRNE - Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyürken, hastalar tahliye ediliyor.
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hastanenin 9. katında bulunan hastaların tahliyesi için yoğun çalışma başlatıldı.
Yangına İtfaiye ekiplerinin müdahalesi başlatıldı.