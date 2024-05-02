Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı. Hastaların tahliyesi ve yangın esnasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Hastaların tahliyesi ve yangın esnasında yaşananlar, kameraya yansıdı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki alevlerin bir alt kata sıçraması ihtimali üzerine yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Hastaların çevre hastanelere ve hastanenin diğer bölümlerine tahliye edilmesi için, görevliler adeta zamanla yarıştı. Bazı hastalar da, hastanenin bahçesinde bekletildi.

Yaklaşık 2 saat süren yangın söndürme çalışmalarına Edirne'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Hastanenin çatı katında ve bazı bölümlerinde ciddi hasar meydana gelirken, yangında yaralanan olmadı.

Tahliye edilen Bahtiyar Uğurlu isimli vatandaş ise yaşanan anları gözyaşlarıyla anlattı.

Öte yandan hastaların tahliyesi ve yangın esnasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trakya Üniversitesi Edirne 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir? LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Chelsea Tottenham maçı CANLI izle! 2 Mayıs Chelsea Tottenham maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları! Hudutsuz Sevda 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sakla Beni 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2-3 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kül Masalı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title