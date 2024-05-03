Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde Yağ Fabrikasında Yangın Çıktı

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yağ fabrikasında, sabah saatlerinde vardiya değişimine çıkan işçiler yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.