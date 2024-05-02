Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatı katında çıkan yangında hastaların tahliyesi sürüyor.

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hastanenin 9 katında bulunan hastaların tahliyesi için yoğun çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da hastalar hızlı bir şekilde tahliye ediliyor. - EDİRNE