Son dakika haberi | Gaziantep'te "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı
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Son dakika haberi | Gaziantep'te "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

07.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:42
Son dakika haberi | Gaziantep'te

Son dakika haberi: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Gaziantep'ten de tepki geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak ilçedeki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Tahmazoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Newyork'ta bir beyhude çaba. Ne yapsanız boş, göklerden gelen bir karar vardır. Evlad-ı Fatihan'ın yurdu Bosna'dan Gazi şehre kadar büyük bir milletin şaşmaz iradesi vardır. Bitmeyen, tükenmeyen bir hizmet aşkı vardır. Şahinbey'den bir kez daha haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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