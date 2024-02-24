Gaziantep'te İlkokul Öğrencilerine Temel Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 50 ilkokul öğrencisine yönelik temel trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma ekipleri tarafından Şahinbey Trafik Parkı'nda 50 ilkokul öğrencisine yönelik "Temel Trafik Eğitimi" verildi. Ekipler, trafik bilincinin arttırılması ve yayaların karıştığı kazaların önlenmesi hakkında da bilgilendirme yaptı.

Eğitim esnasında öğrencilere hikaye, boyama kitabı, şapka ve düdük hediye edildi. - GAZİANTEP