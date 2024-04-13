Gaziantep'te kavga: 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Mimar Sinan Mahallesi'nde 11 Nisan'da H.Ş'nin (21) öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına aldığı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan kardeş olan B.C.İ. ve M.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.