Saadet Partisi Şahinbey adayı Yılmaz Sağçetin kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Şahinbey belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Şahinbey adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Şahinbey Belediye Başkan Adayı Yılmaz Sağçetin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YILMAZ SAĞÇETİN KİMDİR?

Yılmaz Sağçetin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Şahinbey belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ŞAHİNBEY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Şahinbey adayı belli oldu. Saadet Partisi Şahinbey Belediye Başkan Adayı Yılmaz Sağçetin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.