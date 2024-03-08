Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 12 ayrı motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren ve hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. - GAZİANTEP