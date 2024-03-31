Gaziantep'te yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekipleriyle oy kullandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekiplerinin yardımıyla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

Bülbülzade Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Sayın (75), oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğünden yardım istedi.

Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Sayın'ı bulunduğu apartmandaki dairesinden alarak tekerlekli sandalyeyle Dumlupınar Anadolu Lisesine götürdü.

Oyunu kullanan Sayın, daha sonra ekiplerce evine bırakıldı.

Sayın, yetkililere teşekkür ederek, "Ben okula gidecek durumda değildim. Ekipler, beni okula getirdiler, oyumu kullandım. Allah razı olsun." dedi.