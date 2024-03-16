Mehmet Ös kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet Ös kaç yaşında, nereli?
Mehmet Ös kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet Ös kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -Şahinbey Belediye Başkan adayı olan Mehmet Ös hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Ös'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Ös kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet Ös kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET ÖS KİMDİR?
Mehmet Ös, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şahinbey Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet Ös akademisyendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.