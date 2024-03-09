Gaziantep'te otomobil apartman bahçesine devrildi, 1 kişi ağır yaralandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir otomobilin apartman bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, araç önce bir yayaya çarptıktan sonra kontrolden çıkarak apartman bahçesine devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Abdülkadir Yüksek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin apartman bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Serinevler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ARN 076 plakalı araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 16 yaşındaki M.D'ye çarptıktan sonra apartman bahçesine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Abdülkadir Yüksek Devlet Hastanesine kaldırılan M.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.