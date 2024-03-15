DEVA Partisi Şahinbey adayı Bekir Saltan kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Şahinbey belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep Şahinbey adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Şahinbey Belediye Başkan Adayı Bekir Saltan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEKİR SALTAN KİMDİR?

Bekir Saltan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şahinbey belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞAHİNBEY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şahinbey adayı belli oldu. DEVA Partisi Şahinbey Belediye Başkan Adayı Bekir Saltan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.