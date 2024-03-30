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Gaziantep'te Çalıntı Araç Motoru Satışı Yapan Şüpheliler Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ilçesindeki bir oto tamirhanesine yönelik düzenlediği operasyonda, çalıntı araç motoru satışı yapan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla, seri numarası değiştirilmiş motorun bir araca takıldığını belirledi. Olayla ilgili olarak M.Ş. ve A.İ. isimli iki şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Şahinbey Güvenlik Hırsızlık Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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