Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

Gaziantep'te karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Recep Doğruer'e seyir halinde ilerleyen otomobil çarptı. Şiddetle savrulan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı incelemede 4 yaşındaki Recep'in hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP