DEM Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Şahinbey adayı Yakup Koca kimdir?

Dem Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep Şahinbey adayı Yakup Koca kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY ADAYI YAKUP KOCA KİMDİR?

Yakup Koca 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Şahinbey Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Gaziantep Şahinbey adayı Yakup Koca avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz