Savaş Sabri Ongur kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Savaş Sabri Ongur kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Savaş Sabri Ongur kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Savaş Sabri Ongur kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Savaş Sabri Ongur kaç yaşında, nereli?
Savaş Sabri Ongur kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Savaş Sabri Ongur kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Savaş Sabri Ongur kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Savaş Sabri Ongur kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Savaş Sabri Ongur nereli? Detaylar haberimizdedir…
SAVAŞ SABRİ ONGUR KİMDİR?
Savaş Sabri Ongur, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.