Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Gaziantep'te iki kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ile Mehmet P. (24) arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet P'yi silahla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet P'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.