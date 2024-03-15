Arkın Bereketoğlu kimdir? CHP Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Arkın Bereketoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan adayı ise Arkın Bereketoğlu. Arkın Bereketoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ARKIN BEREKETOĞLU KİMDİR?

Arkın Bereketoğlu, veteriner hekimdir. Kahramanmaraş Pazarcık kökenlidir ve 2024 yerel seçimlerinde aktif bir rol üstlenmek için adaylığını kabul etmiştir. Daha önce Şahinbey Belediyesi'nin farklı departmanlarında yöneticilik yapmış olan Bereketoğlu, aynı zamanda Alevi Kültür Dernekleri'nde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Sosyal medya kullanmamaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.