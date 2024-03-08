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Gaziantep'te Kadınlar Kendi Diktikleri Eşofmanları Giyip Koşarak 8 Mart'ı Kutladı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dikiş nakış kursuna giden kadınlar, kendileri için diktikleri eşofmanları giyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, Kavaklık Parkı'nda toplanarak hem spor yaptı hem de kadın dayanışmasını gösterdi.

Gaziantep'te kadınlar kendileri için diktikleri eşofmanları giyip koşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Binevler Sosyal Tesisi'nde dikiş nakış kursuna giden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı bir şekilde kutladı. Kendileri için diktikleri eşofmanları giyen kadınlar, sabah saatlerinde Kavaklık Parkında toplandı. Kadınlar, yaklaşık yarım saat boyunca parkta koşarak hem spor yaptı hem de kadın dayanışmasını gösterdi.

"Kadınların ekonomiye katkı sağlaması beni çok mutlu ediyor"

Şahinbey Binevler Sosyal Tesisi Usta Öğretici Aliye Topal Takıoğlu, "Kadınlara bir şeyler öğretmek çok güzel bir duygu. Özellikle kadınların ekonomiye katkı sağlaması beni çok mutlu ediyor. Öğrencilerimin kendi ayaklarının üzerinde durmasının ekonomiye büyük katkısı var. Bu yüzden işimizi aşkla yapıyoruz. Biz bu yürüyüşü ve koşuyu yaparak sosyalleşme açısından ve meslek olarak tanıtım açısından kadınların biz yaptık, biz giydik ve biz ürettik mesajı vermesini istiyoruz" dedi.

"Bu kurs bana doktordan daha iyi geldi"

Dikiş nakış kursunun kendisine hastaneden daha iyi geldiğini belirten 67 yaşındaki kursiyer Sevim Asatekin, "Eşim çok yaşlı bu yüzden de kendimi kötü hissediyordum. O yüzden bu kursa başladım. ve kurs bana iyi geldi. Bu kurs bana doktordan daha iyi geldi. Ben bu ortamda bambaşka bir insan oldum. Gençlere seslenmek istiyorum. Ben bu yaşımda başarabiliyorsam onlarda başarır. Hatta benden daha iyi işler yapabilirler. Ben gençliğimi boşa geçirmişim. Bu yüzden gençlere tavsiyem hayatın tadını çıkarsınlar. Her kadın kendi ayaklarının üzerinde durabilsin" ifadelerini kullandı.

"Kadınların her şeyi başarabileceğini göstereceğiz"

Yürüyüşü yapmalarındaki amacın kadınların gücünü herkese göstermek olduğunu söyleyen 46 yaşındaki kursiyer Demet Kızılaslan, "Kadınlar genelde ev hanımı veya çocuk bakan kişi olarak görülüyor. Ama kadınlar istediği her şeyi yapabilir. Evde üretip satabilir. Ekonomiye çok büyük katkıda bulunabilir. Bizde kadınların özgüvenini daha da yükseltebilmek için bir koşu yapacağız. Kadınların her şeyi başarabileceğini göstereceğiz. Kadınlar günü her gün olmalı. Kadın olmazsa hiçbir temel olmaz" dedi.

"Kadın olarak çok değerliyiz"

Kadınların hayatın her alanında var olduklarını ve ekonomiye büyük katkılar sunduklarını ifade eden 47 yaşındaki kursiyer Fadime Tankişi, "Hobi olarak evde kendi kendime dikiş öğrendim. ve giyime merak saldım. Benim için sadece 8 Mart değil her gün dünya kadınlar günüdür. Çünkü anneler her şeydir. Kadın olarak çok değerliyiz. Her şeyin temelinde biz kadınlar varız. Her şey kadında başlar. Erkekleri biz kadınlar yetiştiriyoruz. Oğlumuzu nasıl yetiştirirsek öyle bir adam olur. Bu yüzden de kadın çok önemlidir. O yüzden tüm imkanları kadınlarda kullanmalıdır. Keşke daha genç yaşlarda girişimci bir kadın olsaydım. Yürüyüşümüzün amacı ise kadınların her zaman her yerde olacağı mesajıdır" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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