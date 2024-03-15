Gaziantep'te Emekli Vatandaşların Banka Kartlarını Dolandıran Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te emekli vatandaşların banka kartlarını alıp yerine başka kart vererek dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşlara yardımcı olmak bahanesiyle kartlarını alıp yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çekmek suretiyle 6 dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP