Gaziantep'te Emekli Vatandaşların Banka Kartlarını Dolandıran Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te emekli vatandaşların banka kartlarını alıp yerine başka kart vererek dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı ve adli mercilere sevk etti.
Gaziantep'te emekli vatandaşların banka kartlarını alıp yerine başka kart vererek dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşlara yardımcı olmak bahanesiyle kartlarını alıp yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çekmek suretiyle 6 dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP