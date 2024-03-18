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Gaziantep Yeşilvadi Yolunda Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yeşilvadi yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep yeşilvadi yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaza dün Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda iftar saatinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftara yetişmek üzere aracıyla yola çıkan 28 yaşındaki İsmail Uygun, Yeşilvadi yolunda ilerlerlerken aynı yol üzerinde plakası belirlenemeyen diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araçta bulunan 3 kişi yaralanırken diğer araç sürücüsü 28 yaşındaki İsmail Uygun ise ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki İsmail Uygun Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Uygun'un cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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